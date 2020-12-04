Москва, , 14:11 — REGNUM В первоочередном порядке в Москве вакцинируют работников образовательных, медицинских и социальных учреждений. Об этом 4 декабря рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала ТВЦ.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

Причем право вакцинироваться первыми получили не только учителя и врачи, но и все остальные работники образовательных и медицинских организаций, подчеркнула вице-мэр Москвы.

«В первую очередь право на вакцинацию получили группы риска. Кто же относится к группам риска. Это те москвичи, которые работают по специальности и в процессе работы им приходится сталкиваться с большим количеством людей. В первую очередь это работники образовательных, медицинских и социальных учреждений. При этом право на вакцинацию имеют не только врачи и учителя, но и все другие работники, потому что они не меньше врачей и учителей сталкиваются с большим количеством людей. Право на вакцинацию получили работники как федеральных, так и частных образовательных и медицинских организаций», — рассказала Ракова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве назвали число заболевших COVID-19 участников испытаний вакцины

Читайте развитие сюжета: В Подмосковье запустили горячую линию по вопросам коронавируса