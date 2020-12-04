Москва, , 13:30 — REGNUM В первую неделю декабря Telegram-каналы рассказывали про новогодние фотозоны в казанском метро, запрет на классические русские корпоративы, продажу следов НЛО и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

Осень в Москве выдалась самой теплой за историю наблюдений. Поэтому только сейчас в городе завершается велосипедный сезон, наиболее длительный. «Город по умолчанию» пишет, что департамент транспорта убирает временные велодорожки, а прокат велосипедов уже закрыли. За год москвичи совершили 5,7 миллионов поездок на велосипедах проката, на 700 тысяч больше, чем в 2019 году. А зиму синоптики обещают скандинавскую: умеренно снежную и теплую.

В Воронеже чиновники издали необычный указ, запретив корпоративы «в классическом русском стиле». На уточняющие вопросы последовало объяснение: «классический русский формат» это танцы, перемещение гостей по всему залу и подсаживание за соседние столики. А вот в соседней Тамбовской области запрещены все новогодние корпоративы. «В любом стиле», — уточняет «Черноземец».

Северо-Западный федеральный округ

В Петербурге главные новости — про коронавирусные запреты. Власти города попросили туристов воздержаться от визитов в Петербург на новогодних каникулах. Многие в городе поддерживают необычное решение снизить туристическую привлекательность. «Это необходимо, чтоб хотя бы к китайскому новому году (в 2021-м он выпадает на 12 февраля) эпидемиологическая ситуация начала выправляться. А то ведь в 2020-м весь мир невольно и так по «китайскому календарю» жил», — считают «Записки декабриста».

Вторая громкая новость — большой концерт рэпера Басты, на котором игнорировались многие рекомендации против распространения коронавирусной инфекции. Ледовый дворец, где проходил концерт, теперь рискует остаться закрытым до весны. По мнению «Ночного губернатора», артист мог бы выступить красиво, «пожертвовав гонорар за свой «ковид"-концерт какому-нибудь госпиталю», но увы.

Более веселая новость о шоу-бизнесе пришла из Архангельского края. На бане в поселке Коноша повесили оригинальную мемориальную табличку: «В этой бане парилась Ирина Аллегрова». Об этом рассказал канал «Говорят, в Архангельске».

Приволжский федеральный округ

Студенты Королевской школы вышивки в Лондоне получили необычный заказ. Они будут разрабатывать элементы чувашской вышивки. Дело в том, что в Чувашии хотят воссоздать национальную школу вышивки и разработать каталог вышивок разных народов, проживающих на территории республики. Здесь и понадобится опыт Великобритании, пишет «Итиль».

В казанском метро на станции «Проспект Победы» оформили специальную новогоднюю фотозону: с елочкой, гирляндами и камином. Там можно бесплатно сделать фотографии. «Только вот делать это, наверное, придется в масках, в метро, вроде как, нахождение без них запрещено», — удивляется «КазанДа».

В лифте многоквартирного дома в Оренбурге случилось ЧП. Мужчина решил поджечь в лифте стаканчик с алкоголем. Стаканчик вспыхнул, огонь перекинулся на куртку. Мужчина едва выжил. После этого в некоторых лифтах на всякий случай решили поставить огнетушители, передает «Урал56».

На самарском сайте появилось объявление о продаже грунта с места посадки НЛО. Землю предлагают по 25 тысяч рублей за банку. Ее собрали с места посадки инопланетян в городском парке Воронежа в 1989 году. «Почему у нас продают воронежскую землю? Ведь, по слухам, в Жигулевских горах неоднократно видели НЛО, вертикальные световые столбы, локальные дожди в кругах диаметром не более десяти метров. Вот и продавали бы свое, патентованное фуф… то есть сырье. Много непонятного у уфологов», — иронизирует «Злой самаритянин».

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге другое странное предложение. Банку «Ягуара» предлагают за 450 тысяч рублей. «Продавец уверяет, что данная банка из 2012 года, которую так и не открывали. А че делать-то со сроком годности?» — спрашивает «Свет Екатеринбург».

В ХМАО в поселке Лесной установили автобусную остановку. Очень старую. Изрисованный грязный павильон демонтировали в Сургуте и привезли в поселок. Свой поступок власти объяснили тем, что в бюджете не хватило денег на полное обновление. Жители, понятное дело, недовольны, передает канал «Ханты, деньги, нефтевышки«

Сибирский федеральный округ

В Новосибирске решили увековечить слова президента о печенегах и зарегистрировали в Роспатенте товарный знак «Печенеги». Под этим брендом начнут продавать паштет из печени. «Это по мотивам, да. На какой-то момент это было хайповой историей. Сейчас немного подутихло и подзабылось, но мы решили увековечить и материализовать», — цитирует пояснение компании «Борус».

В зоопарке Большереченска Омской области скончалась белая медведица Гуля. Одно из СМИ откликнулось на печальное сообщение статьей о том, что медведица ушла из жизни «счастливой и самодостаточной женщиной». «Ребята, у вас там все нормально?» — интересуется у журналистов «Сибирский панк».

Южный федеральный округ

Турист из Крыма на днях оплатил доставку заказа из McDonald’s вертолетом из Краснодара. Слетать за заказом из Ялты удалось за два часа. Представитель туриста добрался на материк, на автомобиле съездил в McDonald’s, купил обед и вернулся в Ялту. Заказ стоил 3−4 тысячи рублей, услуги частного вертолета — более двухсот тысяч, подсчитала «Кубань 24». Заказ в дороге остыл.

В Краснодаре нашли на кладбище грандиозный тайник. В могиле было спрятано 50 миллионов рублей. «Кубанская телега» отмечает, что история могла бы лечь в основу шикарного детективного триллера. Впрочем, в реальности все оказалось банальнее. Сумма предназначалась для взятки.

В том же Краснодаре полным ходом идет монтаж главной елки. Интересно, что елку бесплатно устанавливает бизнесмен, которому сильно не понравился прошлогодний вариант. «Типичный Краснодар» пишет, что дизайн-проект для елки разработали специально.

Северо-Кавказский федеральный округ

В музее краеведения в Назрани пропало несколько изделий из драгоценных металлов стоимостью 166 тысяч рублей. Не прошло и нескольких дней, как пропажа обнаружилась. Предметы нашли во время уборки. Они лежали в шкафу. «Ингушетия» передает, что правоохранительным органом пришлось в установленном порядке их осмотреть, сфотографировать и передать под расписку заявителю.

Дальневосточный федеральный округ

А в Магадане ищут проектировщика нового кладбища, на котором должны появиться колумбарии для захоронения урн с прахом. Спор о крематориях в городе идет давно. Сейчас, чтобы сделать кремацию, надо ехать в Хабаровск, за полторы тысячи километров. «Присутствие колумбариев в проекте нового кладбища внушает робкую надежду на то, что мы наконец-то решим этот вопрос и будем спорить о каких-то более уместных в 21 веке проблемах», — пишет «Смотровая вышка».

Такие истории рассказывали в Telegram-каналах на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.