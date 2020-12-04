Москва, , 13:29 — REGNUM Свыше 190 тыс. российских граждан с инвалидностью оформили льготную парковку в упрощённом порядке с июля текущего года. Об этом сообщили 4 декабря в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Новый порядок оформления вступил в силу 5 месяцев назад. Он позволяет получить право на льготную парковку на основании сведений из Федерального реестра инвалидов. При этом людям не нужно обращаться в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ).

«На начало декабря более 190 тыс. граждан с инвалидностью воспользовались возможностью упрощенного порядка оформления льготной парковки», — сообщили в министерстве ТАСС.

С 1 июля 2020 года в России можно бесплатно парковать на специальных местах транспортные средства, управляемые инвалидами или перевозящие их. Оформить парковку можно, подав заявление через интернет. На автомобиле при этом нужно разместить знак «Инвалид», который ранее выдавали через МСЭ.