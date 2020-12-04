Екатеринбург, , 13:32 — REGNUM В Екатеринбурге не будут масштабно украшать город к новогодним праздникам. Об этом заявил глава города Александр Высокинский журналистам.

Новогодняя ёлка в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Чиновник уточнил, что сейчас в городе есть более важные статьи расходов — компенсации трат городского транспорта, дополнительные средства на скорую медицинскую помощь и учреждения культуры и спорта. Поэтому «праздничные» расходы были урезаны.

«Давайте потратим на праздник? Пока денег нет», — признался Высокинский порталу «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр опроверг информацию об ограничении движении транспорта в новогоднюю ночь.

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