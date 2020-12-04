Пермь, , 13:16 — REGNUM В Перми в пятиэтажном многоквартирном доме, который 3 декабря пострадал от серьезного пожара, начали монтировать новую систему отопления. Работы проводят управляющая компания совместно с ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» и ООО «Пермская сетевая компания», сообщает пресс-служба городской администрации.

Планируется, что отопление дома запустят уже 4 декабря, а с 5 декабря начнется обход квартир верхнего этажа, чтобы установить причинённый общедомовому имуществу ущерб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 3 декабря загорелась кровля многоэтажного дома по ул. Студенческая. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. По данным мэрии, в доме проживают 75 человек. Для жителей подготовлен пункт временного размещения в гостинице, а также власти готовы предоставить жилье в маневренном фонде.

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