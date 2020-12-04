Барнаул, , 13:15 — REGNUM В связи с возобновлённой дискуссией — объявлять ли 31 декабря нерабочим днём — кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM пояснил, что вынужден работать в последний день года:

Вход в красную зону Павел Соболев © ИА REGNUM

«Наша организация работает 31 декабря до 13:00 по местному времени. Это внутреннее решение с учетом спроса на медицинскую помощь в предпраздничный день».

Как уже сообщало ИА REGNUM, предложение объявить 31 декабря выходным днём, выдвинутое членом Общественной палаты, главой «Трезвой России» Султаном Хамзаевым, поддерживает руководитель Алтайского регионального отделения ЛДПР Максим Крайн. Он тоже направил соответствующее письмо губернатору региона Виктору Томенко.

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