Курган, , 13:06 — REGNUM В Курганской области лабораторно подтверждены 105 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 38 зарегистрированы в Кургане, сообщает 3 декабря региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в Зауралье 103 случая.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 4 декабря выявлено 9219 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», вылечились 7977 человек, 119 пациентов с COVID-19 скончались.