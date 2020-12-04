Пермь, , 13:05 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 4 декабря, зафиксирован летальный исход у 32 пациентов с коронавирусом. В 16 случаях причиной смерти названа коронавирусная инфекция, еще в 16 — сопутствующие заболевания, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии число жертв коронавирусной инфекции в крае достигло 688 человек. Еще 392 носителя SARS-CoV-2 скончались от сопутствующих заболеваний.

На сегодняшний день в больницах региона лечение от COVID-19 получают 2074 человека, из них 103 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Добавим, с конца марта в регионе выявлено 21 900 случаев заражения. Стоит отметить, что на 4 декабря суточный показатель выздоровлений превысил показатель выявленных за сутки носителей SARS-CoV-2: 318 против 309.

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