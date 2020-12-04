Москва, , 13:04 — REGNUM Министерство обороны России получит в декабре 100 тыс. доз вакцин против коронавируса. Об этом 4 декабря заявил заместитель главы оборонного ведомства Тимур Иванов на селекторном совещании.

Он отметил, что в Вооруженных силах начата работа по вакцинации военнослужащих. В военно-медицинских организациях создано более 300 прививочных бригад. Иванов добавил, что принятые меры позволят увеличить число вакцинируемых военнослужащих до 5 тыс. ежедневно.

Ранее в Министерстве промышленности и торговли России сообщили, что в стране выпущено около 2 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V». Это необходимо для массовой вакцинации населения.

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