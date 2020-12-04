Пермь, , 13:03 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 4 декабря, выявлено 309 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это максимальный показатель с конца марта.

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Среди выявленных носителей коронавируса семеро детей и 302 взрослых. В стационарах получают лечение 96 человек, дома под наблюдением медиков находятся 213 человек.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,4%, коэффициент распространения — 1,02 (на 3 декабря — 1).

С конца марта в регионе зафиксировано 21 900 носителей коронавируса. Оправились от болезни 15 576, в том числе 318 — за последние сутки. От COVID-19 скончались 688 человек.

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