Москва, , 13:02 — REGNUM Больше всего в коллегах по работе в офисах жителей России раздражает курение 9%, сплетни и хамство (по 7%), приводит результаты исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Читайте также: Эксперты назвали самые прибыльные вакансии удалённой работы

Также среди раздражающих привычек сослуживцев в офисе — лень и громкая (по 5%) и медлительность и некомпетентность коллег (по 4%). Ничего не раздражает в коллегах по работе 18% опрошенных.

На «удалёнке» больше всего вызывает раздражение игнорирование сообщений и звонков (7%), лень (6%), звонки коллег в нерабочее время и по выходным (4%), «вне доступа связи» (3%). Ничего не раздражает 38% работников.

Опрос проведен 19—30 ноября 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 361 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, самая высокооплачиваемая вакансия на «удалёнке» — «главный по сториз» в компании, которая производит смартфоны (250 тыс. рублей в месяц).

Читайте также: Эксперты назвали самые прибыльные вакансии удалённой работы