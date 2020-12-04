Йошкар-Ола, , 13:00 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе летальных случаев среди пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом не регистрировалось.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 98 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 декабря в регионе выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 49 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 7775 случаев.

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