Салехард, , 13:00 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 192 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 191 случай заражения.

Основные очаги заражения на 4 декабря: Новый Уренгой — 25; Салехард — 24; Пуровский район — 26; Надымский район — 22; Муравленко — 20; Губкинский — 19.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 4 декабря 27 123 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 18 676 человек, 270 пациентов с COVID-19.