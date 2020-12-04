Астрахань, , 12:57 — REGNUM В Астраханской области 4 декабря подтверждено 154 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 14 тыс. 483 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 834 человека.

Выздоровели 10 тыс. 128 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 269 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,00.

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