Йошкар-Ола, , 12:57 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 4 декабря выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 49 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 7775 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 6904 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 114 человек. 98 человек скончались от последствий заражения коронавирусом, трое — в течение последних 24 часов. Накануне в регионе был зарегистрирован один летальный случай.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 773 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 373 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1194 человека, из них у 1171 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки было выписано 97 пациентов, при этом госпитализировали 105 жителей Марий Эл