Москва, , 12:56 — REGNUM Давно нужно было сделать 31 декабря выходным днем. Об этом сегодня, 4 декабря, в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщила председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко:

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"Последний день нового года является рабочим только у жизнеобеспечивающих компаний и тех, чей производственный процесс является непрерывным. У остальных же фактически трудовая деятельность в этот день сведена к нулю. Более того, у граждан в последний день года огромное количество дел по приготовлению к празднику, особенно у прекрасной половины человечества.

Думаю, многие бы обрадовались, если бы появилась возможность не ходить в этот день на работу, а заняться личными делами. Но некоторых всё же может расстроить такое нововведение. Я имею в виду людей, которым, согласно законодательству, необходимо сдать годовой отчет строго до 1 января наступающего года. Им, конечно, каждый дополнительный день в году всегда в радость».

Как уже сообщало ИА REGNUM в преддверии новогодних праздников вновь нашлись инициаторы идеи сделать 31 декабря выходным днём.

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