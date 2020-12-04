Москва, , 12:55 — REGNUM Вакцинация личного состава Вооружённых сил РФ от коронавирусной инфекции должна быть ускорена. Об этом 4 декабря заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«В вооружённых силах проводится вакцинация личного состава от новой коронавирусной инфекции. Я дал поручение об интенсификации и ускорении этой работы», — сказал Шойгу.

Он отметил, что в военно-медицинских организациях и подразделениях будут созданы прививочные кабинеты и сформированы спецбригады для вакцинации.

Предполагается увеличить число вакцинированных до 5 тыс. человек в день. По словам Шойгу, сейчас ежедневно прививается более 1,5 тыс. военнослужащих.