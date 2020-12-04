Москва, , 13:02 — REGNUM Заочное обвинение предъявлено руководителям действующих на Украине радикальных организаций «Добровольческое движение «Организация украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Чёрный комитет». Поводом стало нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году, сообщила 4 декабря официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она уточнила, лидеров украинских радикалов зовут Николай Коханивский и Богдан Тицкой. По данным следствия, они публично призывали к террористическим действиям через интернет, а также организовали и руководили нападением на российский культурный центр. Тицкого обвиняют ещё и в надругательстве над государственным флагом РФ.

«Следствием приняты необходимые меры к организации международного розыска Коханивского и Тицкого», — сказала Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года радикалы устроили погром Российского центра культуры и науки в Киеве. Здание забросали камнями, выбили стёкла, повредили фасад и двери. Организация понесла крупный материальный ущерб.

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