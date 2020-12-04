Москва, , 12:55 — REGNUM Лекарственное обеспечение пациентов с иммунодефицитом в России остаётся неудовлетворительным. Об этом 4 декабря рассказала управляющий директор фонда «Подсолнух» Ирина Бакрадзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Причём региональные министерства здравоохранения не закупают препараты для лиц с первичным иммунодефицитом даже после первого решения суда, подчеркнула глава фонда.

«Последние два года мы обращаем внимание на негативную тенденцию — большинство обращений разрешается только после вторичного обжалования. При этом 78% обращений разрешается только после вмешательства прокуратуры или Росздравнадзора», — рассказала Бакрадзе.

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