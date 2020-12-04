Ставрополь, , 12:48 — REGNUM Продавец контрафактной табачной продукции и трое его знакомых осуждены в Ставропольском крае за попытку подкупить сотрудника ФСБ. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Установлено, что с июня 2018 года предприниматель Григорий Хачатуров торговал контрафактной табачной продукцией на рынке в городе Буденновске. В декабре того же года сотрудники местного отдела управления ФСБ точку прикрыли и изъяли контрафакт на сумму свыше 1,3 млн рублей.

Хачатуров решил дать взятку начальнику отдела, чтобы избежать ответственности и вернуть изъятый его подчиненными товар. Посредниками выступили трое его знакомых, которые передали 300 тыс. рублей сотруднику ФСБ, действовавшему в рамках оперативно-разыскного мероприятия. После этого злоумышленники были задержаны.

Суд назначил Хачатурову наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Посредники при даче взятки получили от пяти лет до пяти лет и трех месяцев колонии общего режима.