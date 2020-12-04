Магас, , 12:48 — REGNUM В Ингушетии за прошедшие сутки выявлено еще 82 человека, заразившихся коронавирусом. Общее число носителей инфекции в республике составило 9802 человека, сообщили 4 декабря в региональном оперативном штабе.

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За прошедший день скончались от COVID-19 еще два жителя Ингушетии. Всего в регионе зафиксировано 117 случаев смерти пациентов с коронавирусом. На 49 пациентов увеличилось за сутки число выздоровевших. Их общее количество достигло 8308 человек.

В настоящее время в Ингушетии госпитализированы с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него 508 человек, в том числе 213 граждан старше 65 лет.

Диагноз подтвержден у 157 пациентов, 41 из которых находится в тяжелом состоянии. Потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ 12 из них.

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