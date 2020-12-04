Стокгольм, , 12:51 — REGNUM 3 декабря Швеция преодолела еще одну психологическую отметку в борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией — за сутки в стране от COVID-19 скончались еще 35 человек, что довело общее число жертв коронавируса до 7007 человек. Однако, по словам государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, суточный прирост числа умерших в Швеции будет продолжаться еще несколько недель. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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»В последние недели в Швеции наблюдается постоянный рост числа смертей от COVID-19», — заявил Тегнелл.

3 декабря в стране было зарегистрировано 35 летальных случаев протекания заболевания, в то время как сутками ранее — 174.

«По опыту других европейских стран мы знаем, что число погибших отстает на одну или несколько недель. Так что, к сожалению, мы будем наблюдать рост числа умерших», — констатировал Тегнелл.

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