Оренбург, , 12:46 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, на 4 декабря, зафиксирована смерть восьми пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Общее число жертв заболевания достигло 236 человек.

С концамарта в Оренбуржье выявлено 23 908 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 20 599 пациентов, в том числе 261 — за последние сутки.

На сегодняшний день в больнице лечение получают 1288 человек. В тяжелом состояние 372 пациента. В состоянии средней тяжести 796, остальные — в удовлетворительном. К аппаратам ИВЛ подключены 47 человек. на кислородной поддержке находятся 658 человек.

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