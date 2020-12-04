Липецк, , 12:45 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 4 декабря.

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Скончались житель Чаплыгинского района 1940 года рождения, жительница Липецка 1953 года рождения и житель Усманского района 1950 года рождения.

Всего в регионе было зарегистрировано 128 летальных случаев.

Выписаны после выздоровления были 9492 человека.

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