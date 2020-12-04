Барнаул, 4 декабря 2020, 12:44 — REGNUM Учитывая, что 2020 г. стал годом с большим количеством нерабочих коронавирусных дней, может, есть смысл продолжать работать 31 декабря. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил депутат Барнаульской городской думы Александр Локтев:
Как уже сообщало ИА REGNUM, в течение нескольких лет подряд в России находятся энтузиасты, выступающие за объявление 31 декабря нерабочим днём. Недавно с такой идеей выступил член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев. Он призвал губернаторов у себя в регионах объявить последний день года нерабочим.
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