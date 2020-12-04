Ярославль, , 12:44 — REGNUM В Ярославской области дома-интернаты для престарелых и инвалидов из-за коронавируса перешли на закрытый режим работы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области.

Областной геронтологический центр Яогц.рф

Геронтологический центр и интернаты с 3 декабря переходят на закрытый круглосуточный режим работы с обеспечением смены работников, непосредственно находящихся в зданиях. Запрет будет действовать до 30 декабря. Работники будут находится в учреждения вместе с подопечными сменами по две недели.

Аналогичная мера уже вводилась в Ярославской области 27 апреля для профилактики коронавирусной инфекции и в связи с выявлением вируса у пациентов, находящихся в интернатах. Тогда запрет действовал до 22 июня.

Под действие ограничительных мер попадают 16 учреждений Ярославской области, включая Ярославский областной геронтологический центр, дома-интернаты для престарелых и инвалидов в Рыбинске, Гаврилов-Яме, Угличе, Некрасовском, Туношне, а также психоневрологические центры и Гаврилов-Ямский дом-интернат для умственно отсталых детей.

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