Оренбург, , 12:43 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 4 декабря, выявлен 181 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Отмечено снижение суточного показателя (на 3 декабря выявлено 183 носителя коронавируса за сутки).

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С конца марта в регионе зафиксировано 23 908 случаев заражения SARS-CoV-2. Среди носителей преобладает трудоспособное население — 52%, дети занимают в общей структуре 4,4%, пожилые люди старше 60 лет — 43,6%.

От COVID-19 оправились 20 599 человек. Жертвами заболевания стали 236 человек.

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