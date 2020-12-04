Сыктывкар, , 12:42 — REGNUM В Коми за последние сутки скончались семь пациентов с COVID-19, общее число жертв коронавирусной инфекции выросло в республике до 388. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, список носителей коронавируса за сутки пополнили 295 человек. Наибольший прирост за сутки в Ухте — 77 случаев, Сыктывкаре — 62, Воркуте — 25, Княжпогостском районе — 21.

Всего на лечении с COVID-19 находятся 9249 жителе республики.