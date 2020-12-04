Москва, , 12:46 — REGNUM Заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о том, что руководители российских регионов должны оперативно взять организацию процесса вакцинации населения от COVID-19 под личный контроль, вызвало реакцию в сети. Пользователи оставили свои комментарии 4 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Отличная новость! Вот с глав этих самых субъектов и начать», — пишет пользователь Владимир.

Многие пользователи оказались в недопонимании от формулировки «личный контроль». Они пришли к выводу, что руководители субъектов РФ будут насильно привлекать граждан к вакцинации.

«Так вроде добровольная, что контролировать? Загнать бюджетников под страхом увольнения?!», — задаётся вопросом Ян К.

Некоторые комментаторы сообщили о своём недоверии к отечественной вакцине против COVID-19. Они считают, что она прошла недостаточное количество испытаний, чтобы применять её по отношению ко всем категориям граждан.

«Кто может нормально объяснить. Чем нас собираются прививать?! 3-я стадия испытаний не завершена! Где результаты 3-й стадии? В 3-ю стадию вошли только молодые, здоровые люди! Врачи и учителя зачастую не молодые и не особо здоровые. Как на них прививка подействует? Это нормально, прививать население во время эпидемии/пандемии. Если кто-то только заболел или бессимптомный, что будет с ним после прививки?!», — пишет пользователь «Сергец Х».

Часть блогеров пришла к выводу, что вакцинация займёт достаточно большой отрезок времени для того, чтобы обеспечить препаратом хотя бы половину населения России.

«Не кипите! У нас нет такого количества вакцины, что бы всех привить. В ноябре произведут только 0,5 млн доз, в декабре и январе сделают по 1,5 млн доз, с февраля начнут выпускать по 3 млн доз в месяц, и только с апреля выйдут на 6 млн доз в месяц. Получается, что с ноября 2020 года по конец 2021 года будет выпущено 63 млн доз вакцины. При этом они хотят ее продавать за рубеж!», — написал Артур Ц.

Напомним, 4 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что руководители российских регионов должны оперативно взять организацию процесса вакцинации населения от COVID-19 под личный контроль.