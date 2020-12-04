Ульяновск, , 12:37 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выздоровевших от COVID-19 почти вдвое превысило количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, составив соответственно 509 и 266. При этом зарегистрировано большое число летальных исходов за сутки. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 4 декабря, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 28 639 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 266.

Переболели COVID-19 в регионе 25 069 человек, из них за последние сутки — 509. Доля выздоровевших в настоящее время составляет 87,5%.

Кроме того, за сутки в Ульяновской области умерли 20 пациентов с коронавирусом — общее число летальных исходов достигло 375.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской областной клинической больнице установлена автоматическая станция выделения нуклеиновых кислот. Это роботизированная система для проведения теста на коронавирус, которая позволить увеличить число тестов и снизить время на исследование.

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