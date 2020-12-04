Владикавказ, , 12:33 — REGNUM В Северной Осетии общее число сумевших справиться с COVID-19 достигло 9070 человек. Ежедневно в регионе выписываются до 100 вылеченных. При этом растет и число новых случаев заражения коронавирусом. За прошедший день оно увеличилось еще на 82 случая, составив в общей сложности 9764 человека, сообщили 4 декабря в минздраве региона.

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В ковидных госпиталях проходят лечение 1354 пациента. За прошедшие сутки их число увеличилось на 124 человека. При этом диагноз COVID-19 подтвержден лишь у 417 из находящихся в больницах, в том числе у 22 детей. В тяжелом состоянии в реанимациях остаются 106 пациентов, 42 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За все время пандемии от COVID-19 скончались 79 жителей республики.

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