Волгоград, , 12:35 — REGNUM В злоупотреблении должностными полномочиями обвиняют бывшего начальника линейного отделения полиции в речном порту Волгограда Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Экс-полицейский находился в приятельских отношениях с капитаном катамарана, в результате крушения которого погибло 11 человек.

Следствие располагает данными, что в июне 2018 года бывший начальник речной полиции знал о том, что судовладелец управляет не зарегистрированным маломерным судном — плавучей дачей марки «Елань 12», не имея при этом навыков судовождения и документов на право управления. Обвиняемый не стал препятствовать речной прогулке, в том числе и по причине личной заинтересованности, поскольку долгое время был в приятельских отношениях с судоводителем. Вечером 11 июня катамаран врезался в сухогруз «Капитан Вечёркин». На месте погибли 10 человек, в том числе капитан «Елани», ещё пять пассажиров плавучей дачи получили травмы различной степени тяжести.

Экс-полицейскому уже предъявлено обвинение. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

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