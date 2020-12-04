Барнаул, , 12:30 — REGNUM В Алтайском крае, где более 40% жителей проживают в сельской местности, весьма оригинально подошли к выполнению одной из федеральных программ. Речь идёт о приобретении для селян новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Как сообщает сегодня, 4 декабря, пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ), в регионе построили 15 фельдшерско-акушерских пунктов, но денег на приобретение оборудования у местных чиновников не нашлось.

«Возмущенные пациенты сообщили, что в некоторые медучреждения завезли старую мебель. Однако ситуацию это не спасло, в ФАПах острый дефицит шкафов для хранения медицинских карт и скамеек для посетителей», — пояснили общественники.

По мнению координатора проекта ОНФ «Село. Территория развития» в Алтайском крае Константина Емелина, краевому минздраву нужно пересмотреть расходы на оснащение новых ФАПов. Также на эту проблему стоит обратить внимание федеральным властям при планировании расходов на реализацию нацпроекта «Здравоохранение».

Как уже сообщало ИА REGNUM, доступность первичной медицинской помощи очень актуальна для Алтайского края. О проблеме нехватки ФАПов жители региона не раз говорили во время прямой линии с Президентом России, лидером ОНФ Владимиром Путиным.