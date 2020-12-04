Чебоксары, , 12:30 — REGNUM В Чувашии суточное число выздоровевших от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом. Кроме того, есть новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 4 декабря, в республике официально подтверждено 13 047 случаев заражений новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 125.

Доля выздоровевших составила 94%, всего переболели COVID-19 в республике 12 259 человек. Из них за сутки победили коронавирус 158 пациентов. В настоящее время в Чувашии официально насчитывается 482 активно больных COVID-19.

Кроме того, за последние сутки в Чувашии умерли восемь пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии скончались 306 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с 7 декабря старшеклассники Чебоксар и Новочебоксарска могут возобновить учёбу в очном формате. Соответствующее предложение поддержал на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев.

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