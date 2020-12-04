Орел, , 12:29 — REGNUM Вакцинация от COVID-19 начнётся в Орловской области на следующей неделе, об этом 4 декабря на онлайн-брифинге заявил глава департамента здравоохранения региона Иван Залогин.

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В первую очередь прививки получат сотрудники медицинской сферы, а также работники сферы образования и социальные работники. При этом вакцинация будет проводиться добровольно — люди вправе отказаться от прививки.

Вакцину от COVID-19 будут распределять в 16 пунктах на территории региона, уточнил Залогин.

На 4 декабря в Орловской области подтверждено 16 668 случаев заражения коронавирусом, в том числе 151 случай подтверждён за минувшие сутки.