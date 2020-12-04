Москва, , 12:28 — REGNUM Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о правилах, которые должны соблюдать заболевший COVID-19 и проживающие с ним люди.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

Так, заболевший должен сидеть в отдельной комнате, выходить есть только тогда, «когда все остальные разбежались по углам, мыть руки, носить маску и пользоваться отдельной посудой». Пользоваться общественными местами в квартире врач рекомендует только после дезинфекции.

«Тогда всё будет нормально. У нас полно случаев, когда ухаживают за заболевшим членом семьи, но не заражаются», — сказал он в интервью радио Sputnik.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявлено 27 403 случая заражения коронавирусом. Это на 742 случая меньше, чем сутками ранее, когда выявили 28 145 новых случаев заражения. Регионами-лидерами являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Всего за время пандемии в России выявили 2 402 949 случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: В России растёт число смертей от COVID-19