Уфа, , 12:29 — REGNUM Первую в 2020 году ледовую переправу открыли в Башкирии. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, ледовая переправа, грузоподъемностью две тонны и шириной 50 метров, открыта на реке Уфа в селе Караидель Караидельского района.

Сообщается, что этой зимой будут открыты еще три ледовых переправы на реке Белая в деревне Староянгизитово Краснокамского района, на реке Кама в селе Никола-Березовка Краснокамского района, на реке Белая в г. Бирске.

Сотрудники спасательного ведомства напоминают, что выезжать на лёд нужно медленно, без торможений и толчков со скоростью не более 10 км/час. На ледовой переправе запрещается останавливаться, разворачиваться и двигаться рывками. Запрещены также обгоны автотранспортных средств и их заправка горючим.

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