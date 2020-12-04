Москва, , 12:23 — REGNUM Россия отстаёт от других стран по уровню учёта пациентов с иммунодефицитом. Об этом 4 декабря заявила заместитель директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий, заведующая отделением иммунологии ФБГУ «НМИЦ ДГОИ имени Д. Рогачева» Министерства здравоохранения РФ Анна Щербина на пресс-конференции в Москве, предает корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, регистр пациентов с первичными иммунодефицитными состояниями оказывает врачам существенную помощь. Он позволяет оценивать, как протекают эти болезни, и оценить, как в России оказывают помощь таким пациентам, и сделать их лечение лучше.

«Если сравнивать с зарубежными регистрами, то тут мы отстаем. У нас большой процент взрослых остается недиагностированными вовремя и остающимися без лечения», — сказала Щербина.

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