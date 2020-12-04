Киев, , 12:49 — REGNUM Военнослужащие украинской армии разговаривают по-русски, находясь на блокпостах рядом с зоной боевых действий в Донбассе. На это пожаловалась украинская писательница и националистка Лариса Ницой в записи, опубликованной в Facebook.

Она рассказала, что во время ночной поездки заблудилась и подъехала к блокпосту. Там с ней иеё спутниками поздоровались по-русски и спросили о цели поездки. Такая ситуация, по её словам, повторилась на всех блокпостах, кроме одного.

«Какого чёрта на украинских блокпостах делают московиты», — посетовала Ницой.

Как сообщало ИА REGNUM, Ницой известна резкими заявлениями в отношении русского языка на Украине. Так, она назвала творчество таких писателей как Пушкин, Толстой и Достоевский «щупальцами русского мира».

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