Черкесск, , 12:20 — REGNUM В Карачаево-Черкесии установлен рекорд по числу выздоровевших от COVID-19 и выписанных из-под контроля медиков пациентов. За прошедшие сутки их число составило 319, сообщили 4 декабря в федеральном оперативном штабе.

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Такого количества снятых с учета больных не фиксировалось за все время пандемии. Общее число лиц, сумевших справиться с болезнью, достигло 9953 человек.

Однако за эти же сутки вновь выявлено 95 случаев заражения коронавирусом. Общее число носителей инфекции составило 12 592 человек.

Увеличился также и показатель случаев летального исхода. За прошедший день зафиксирована смерть одного пациента с COVID-19. Общее количество скончавшихся составило в Карачаево-Черкесии 35 человек.

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