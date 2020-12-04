Токио, , 12:18 — REGNUM Расходы на перенос летних Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год составят 294 млрд иен (около $2,8 млрд). Об этом 4 декабря сообщает Kyodo.

Отмечается, что оргкомитет Олимпиады, власти Токио и правительство Японии согласовали сумму расходов. При этом из $2,8 млрд на меры по предотвращению заражений коронавирусом во время соревнований суммы будут направлены $923 млн.

Большую часть расходов возьмут на себя власти японской столицы (около $1,1 млрд). Оставшуюся сумму распределят между собой оргкомитет (около $990 млн) и правительство Японии (около $682 млн).

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но из-за пандемии соревнования перенесли на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название «Токио-2020» сохранено.