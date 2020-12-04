Джакарта, , 12:18 — REGNUM Согласно данным, представленным правительством Индонезии за сутки в стране выявили 5803 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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Всего на территории страны подтвердили 563 680 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, за сутки от коронавируса в Индонезии вылечились 3625 пациентов. Однако число пациентов, умерших от COVID-19 продолжает расти. За сутки эпидемия унесла жизни 124 человек. Таким образом, общее число пациентов, умерших от коронавируса, достигло 17 479 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Малайзии объявило, что от коронавируса в стране скончались 11 человек, все они были пожилыми людьми в возрасте от 50 до 81 года.

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