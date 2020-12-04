Липецк, , 12:18 — REGNUM В Липецкой области 4 декабря подтверждено 145 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 11 тыс. 795 положительных тестов.

За весь период наблюдения 9492 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 66 — за последние сутки. 128 человек скончались. Три новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

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