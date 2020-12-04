Уфа, , 12:16 — REGNUM 266 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего по области было выявлено 23 399 случаев заражения этой инфекцией. При этом за минувшие 24 часа было зафиксировано четыре смерти пациентов с COVID-19: 67-летний и 57-летний мужчины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 63-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 58-летняя женщина страдала заболеваниями органов дыхания и почек, а также онкологическим заболеванием. Всего в регионе скончались 439 пациентов с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, по области за минувшие сутки справились с вирусом 403 человека, а всего победили его 21 047 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что, согласно данным, на 3 декабря в регионе выявили за сутки 260 случаев заражения коронавирусом.