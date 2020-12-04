Любляна, , 12:16 — REGNUM Правительство Словении закупило полтора миллиона быстрых антигенных тестов для выявления коронавируса, которые планируется применить до конца 2020 года, заявил 4 декабря после заседания правительства министр здравоохранения Томаж Гантар, добавив, что первое смягчение некоторых эпидемиологических ограничений может наступить уже на следующей неделе. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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Тестирование на коронавирус в домах престарелых и медицинских учреждениях началось еще раньше, и теперь в Словении планируется бесплатно протестировать всех желающих граждан, и в первую очередь преподавателей в школах, полицейских и военнослужащих, работников предприятий, где имеются очаги инфекции.

«Правительство приняло решение провести массовое тестирование антигенными тестами, поскольку в Словении нет достаточного количества ПЦР-тестов. Тестирование проводится с целью эффективного контроля распространения коронавируса и определения бессимптомных случаев, чтобы, таким образом, предотвратить вторую волну эпидемии коронавируса», — пояснил Гантар.