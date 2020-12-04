Екатеринбург, , 12:13 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 16 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Впервые с начала пандемии в регионе регистрируют так много смертей от COVID-19. Предыдущий «рекорд» был поставлен 10 сентября 2020 года (тогда сообщали о 14 случаях).

Теперь в области зафиксировано 1076 смертей от инфекции. В России скончались уже 42 176 пациентов, заболевших COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области зарегистрировано 47 835 случаев заражения коронавирусом.

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