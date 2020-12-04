Москва, , 12:10 — REGNUM В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы опубликовали схему размещения восьми камер на территории столицы, которые фиксируют непристёгнутых водителей и тех, кто использует за рулём телефоны.

«Всех, кто не пристёгивается или использует телефон за рулём, теперь сможет зафиксировать одна из этих восьми камер. Это сертифицированные комплексы, которые с помощью нейросети и Big Data точно распознают факт нарушения», — говорится в сообщении ЦОДД в Instagram.

В ЦОДД посоветовали столичным водителям соблюдать правила дорожного движения.

Читайте развитие сюжета: В Башкирии открыли первую в текущем году ледовую переправу