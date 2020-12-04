Нальчик, , 12:09 — REGNUM В Кабардино-Балкарии второй день подряд выявляют рекордное число подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Прирост за сутки 3 и 4 декабря составил 97 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Общее число носителей коронавируса достигло в республике 13 098 человек. При этом выздоровели из них за все время пандемии 10 536 пациентов. За сутки число снятых с учета в связи с выздоровлением составило 132 человека.

По данным минздрава субъекта, за минувшие сутки в республике не зафиксировано ни одного случая летального исхода. Всего же от COVID-19 скончались 224 жителя Кабардино-Балкарии.

В настоящее время в госпиталях проходят лечение 1442 пациента с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. Всего заполнено 77% развернутых ковидных коек.

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