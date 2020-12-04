Москва, , 12:12 — REGNUM В России растет число совершеннолетних граждан, у которых выявляют первичный иммунодефицит. Об этом 4 декабря заявил президент ФБГУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева» Министерства здравоохранения РФ Александр Румянцев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первичные иммунодефициты (ПИД) — наследственные заболевания, обусловленные дефектами генов, контролирующих иммунный ответ. В России с 2017 года ведётся регистр пациентов с первичными иммунодефицитными состояниями, который по словам Румянцева оказывает существенную помощь в лечении граждан.

«В течение четырёх лет мы ведем этот регистр, хотя раньше считалось, что дети являются основным контингентом, потому что генетические заболевания проявляются рано, но это не так. Мы видим, как в регистре растет число взрослых пациентов. Потому что выяснилось, что генетические заболевания могут проявлять себя в любом возрасте от младенчества до старости. Сейчас в нашем регистре почти 3,5 тысячи пациентов, которые наблюдаются во всех ситуациях. Это дает нам возможность развивать новые технологии в их лечении», — сказал Румянцев.

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