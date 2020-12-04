Москва, , 12:07 — REGNUM В Москве COVID-19 заболели 273 участника пострегистрационных испытаний вакцины, это 1,5% от общего числа привитых. Об этом 4 декабря сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

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"На сегодняшний день мы отфиксировали всего лишь 273 заболевших, это 1,5% от привитых, учитывая, что большая часть людей получала плацебо, — сказала она в эфире телеканала «Россия 24». — Кто из них получал плацебо, мы на сегодняшний день не знаем».

Она уточнила, что эти цифры «сами за себя говорят об эффективности данной вакцины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что объём произведённой в стране вакцины от коронавирусной инфекции позволяет приступить к масштабной вакцинации населения. В первую очередь добровольную и бесплатную вакцинацию начнут с двух групп риска — врачей и педагогов.

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